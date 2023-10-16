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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بـ10 لاعبين.. منتخب مصر يتعادل مع الجزائر في البروفة الاخيرة لأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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انتهت مباراة منتخبي مصر والجزائر الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين والتي أقيمت مساء اليوم  باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وذلك ضمن البروفة الاخيرة من استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية.

وخرج محمد هاني لاعب المنتخب المصري، من مباراة الفراعنة والجزائر، وذلك بعد حصوله علي بطاقة حمراء، للتدخل العنيف علي منتخب الجزائر.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي.
خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.
الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

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منتخب مصر يتعادل ودية الجزائر
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