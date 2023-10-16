فرنسا تعرب عن قلقها بعد استهداف صاروخ لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

أعربت فرنسا عن قلقها من استهداف صاروخ لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في مقرها في الناقورة بجنوب لبنان في 15 أكتوبرالجاري، ما تسبب في حدوث أضرار ماديةً دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية - في بيان، اليوم - "إن أمن العاملين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وجميع العاملين في عمليات حفظ السلام بصورة عامة لايزال يمثل أولويةً قصوى"، مشيرة إلى أن فرنسا تقدر قوات حفظ السلام في لبنان والوحدة الفرنسية بصورة خاصة.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أعلنت أمس، استهداف مقرها في جنوب لبنان جراء هجوم صاروخي.