حفاظًا على أرواح المواطنين وطلبة المدارس.. جهود أمنية لتوعية السائقين والكشف عن متعاطى المواد المخدرة

واصلت اللجان التى تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة، كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وقد أسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية - الإسكندرية– الغربية – المنوفية – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – بنى سويف – سوهاج – قنا – الأقصر) عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

المرور على (6) مدراس لفحص سائقى مركباتها وإجراء تحليل المخدرات لعدد (75) سائق وتبين سلبية جميع الحالات.



حملات فحص السائقين وإجراء تحليل المخدرات لعدد (155) سائق مركبة متنوعة، تبين إيجابية عدد (18) سائق منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.



هذا وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدى المركبات وسائقى الحافلات المدرسية على الطرق حفاظًا على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.