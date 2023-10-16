ads
الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بكاء مراسلة "القاهرة الإخبارية" لحظة وصول جثمان طفل لمستشفى بقطاع غزة

بكاء مراسلة القاهرة
بكاء مراسلة "القاهرة الإخبارية" لحظة وصول جثمان طفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بكت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية""، على الهواء لحظة وصول جثمان طفل إلى المستشفى بقطاع غزة، نتيجة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتنعقد قمة القاهرة للسلام، السبت المقبل، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكانت منى عوكل، أكدت أن الاستهدافات الإسرائيلية لم تتوقف في مناطق شمال وشرق قطاع غزة، وعلى الرغم من تهجير السكان من تلك المناطق والمناطق الجنوبية ومحاولة عدد كبير من السكان الالتزام بالتعليمات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن استهداف مناطق مختلفة من جنوب قطاع غزة في خان يونس ورفح وغيرهما.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي تتسبب في عدد أكبر من الشهداء والجرحى بسبب التكدس السكاني الهائل في المناطق المذكورة، ولم تتوقف تلك الاستهدافات وطالت محيطة بالمستشفيات ما أدى إلى وقوع الكثير من الإصابات والجرحى.
https://www.youtube.com/watch?v=h1eWHnRuKxE

ads
القاهرة الاخبارية جثمان طفل قطاع غزة
ads