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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان يتعرض لأمطار غزيرة تفوق المعدلات الطبيعية خلال الساعات الـ24 الماضية

الأمطار في لبنان
الأمطار في لبنان
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أعلنت مصلحة الأرصاد اللبنانية تعرض البلاد إلى سقوط أمطار غزيرة وعنيفة خصوصا في منطقة بيروت خلال الساعات الـ24 الماضية، بشكل يفوق المعدلات الطبيعية، موضحة أن لبنان يتعرض لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان يؤدي لتساقط أمطار غزيرة أحيانًا ورياح نشطة وانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية.

وأكدت الأرصاد اللبنانية - في بيان اليوم - أن كمية الأمطار العنيفة التي تساقطت صباح اليوم في مدينة بيروت خلال نصف ساعة ما بين الساعة العاشرة وخمس ودقائق والساعة العاشرة و35 دقيقة بالتوقيق المحلي بلغت (26 mm) أي أن 26 لتر ماء قد تساقطت على كل متر مربع وهي تعادل 15 يوما من معدل كامل شهر أكتوبر، وذلك نتيجة تشكل غيوم من المزن الركامية الضخمة والتي تكونت بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب الحوض الشرقي للمتوسط وارتفاع حرارة سطح البحر الأبيض المتوسط نتيجة الاحترار العالمي.

وأشارت الأرصاد اللبنانية إلى أن كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة مضت بلغت (73.6 mm)، مع العلم أن المعدل العام الشهري لشهر أكتوبر كاملا هو (54 mm)، موضحة أن كمية المياه المتساقطة خلال الساعات الـ 24 الماضية تعادل 136% من معدل شهر أكتوبر كاملا، وأوضحت أن الطقس يبقى متقلبا حتى صباح الجمعة حيث يستقر وتعود درجات الحرارة للارتفاع.

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لبنان الارصاد الأمطار
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