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الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. غزة تحت القصف.. الاحتلال يواصل الضرب وأحياء تم تسويتها بالأرض

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 7 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توافق مصري فرنسي على أهمية تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
غزة تحت القصف.. الاحتلال يواصل الضرب وأحياء تم تسويتها بالأرض
فلسطين باقية
والد الشهيد محمد الدرة في حواره مع "البوابة": لا يوجد شبر واحد آمن في غزة.. والفسفور ينزل علينا كالمطر
صحفيو غزة يتحدثون لـ "البوابة": نعيش وسط كتلة نار ومحاصرون دون ماء أو كهرباء
داليا عبد الرحيم من المنيا: المشاركة السياسية خطوة على طريق الجمهورية الجديدة
الصراع الروسي الأوكراني
جورج كوزمانوفيتش لـ "لو ديالوج": في أوكرانيا.. ساسة أوروبا لا يمتلكون أي خطة عمل للمستقبل!
دعم أرمينيا.. صراع منسي في أوروبا.. واقد دولة في دنوب القوقاز تتعرض للإبادة

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غزة القضية الفلسطينية فلسطين
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