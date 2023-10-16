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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمدي فتحي يفتتح التسجيل في شباك الجزائر

حمدي فتحي
حمدي فتحي
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تمكن منتخب مصر من احراز الهدف الأول في شباك نظيره الجزائري في المباراة الودية المقامة حاليا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية.
احرز الهدف اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 60 من المباراة.

وخرج محمد هاني لاعب المنتخب المصري، من مباراة الفراعنة والجزائر، وذلك بعد حصوله علي بطاقة حمراء، للتدخل العنيف علي منتخب الجزائر.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي.
خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.
الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

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حمدي فتحي هدف منتخب مصر
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