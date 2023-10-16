إيهاب جلال.. راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي لمدة 24 ساعة استعدادًا لمواجهة فاركو

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية، اليوم الإثنين، والعودة غدًا للانتظام في التدريبات استعدادًا لمواجهة فاركو في الأسبوع الرابع للدوري الممتاز المحدد موعدها السابعة مساء الأحد المقبل بإستادالإسماعيلية.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي أشرفوا علي مباراة الأمس أمام" زد" والتي انتهت نتيجتها فوز فريقهم علي مضيفة بهدفين لهدف وأشركوا في بداية اللقاء الحارس محمد فوزي وأمامه محمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد محسن وكريم عرفات وعبد الله حسني ومحمد حسن وعبد الله السعيد وأحمد وجيه وحسن صابر ونادر فرج ولعب بديلا الحارس كمال السيد محمد عبد السميع ومروان حمدي.

جاء اللقاء متوسط المستوى تبادل أبناء الفانلة الصفراء وضيفهم الهجمات كل على مرمى الآخر ولاحت لهما فرص متعددة حتي نجح نادر فرج تسجيل هدف رائع للدراويش واحرز للضيف مصطفى زيكو من لمسه يد علي طريقة مارادونا لم يراها الحكم وشهدت اعتراض شديد لاعبي الإسماعيلي علي احتسابها وقبل نهاية اللقاء تصدي محمد دسوقي للكرة من ضربة جزاء صحيحة سجل منها الهدف الثاني للدراويش وتنتهي المباراة بهدفين لهدف لصالح أصحاب الأرض.