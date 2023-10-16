رئيس جامعه أسيوط يشهد انطلاق فعاليات الملتقى الرياضي الأول للطلاب

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بما توليه الدولة المصرية من دعم، ورعاية؛ لملف التعليم العالي فى مصر، وزيادة عدد الجامعات المصرية؛ من أجل مضاعفة فرص التعليم العالي، وتطوير مجالاته، وهو ما ظهرت ثماره في وجود عدة جامعات مصرية متميزة في محافظة واحدة فقط) من محافظات صعيد مصر؛ الذي ظل لعقود طويلة خارج خريطة أهداف التنمية، والتقدم.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ في الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، والذي تنظمه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية،وبحضور الدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية.

والدكتور علي يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعها بالوجه القبلي، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة بدر، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور مصطفى عثمان رئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، وقيادات العمل الأكاديمي بالجامعات المشاركة، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الكادر الإداري، وطلاب الجامعات المشاركة.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن الرياضة ركيزة أساسية في الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وصقل شخصيته، وفتح مداركها، وأحد أهداف إستراتيجية التعليم العالي في الجامعات المصرية، والتي تحرص على دعم، ورعاية أنشطتها المختلفة، مؤكدًا أن شباب مصر الواعد على رأس اهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتأكيد على ضرورة التفاني؛ من أجل صالح مستقبل الشباب، والعمل من أجل تأهيله؛ فى مقدمة توجيهات رئيس الجمهورية ؛ في كافة اللقاءات، والاجتماعات الرسمية مع رؤساء الجامعات المصرية.

وتقدم الدكتور المنشاوي؛ باسم جامعة أسيوط الحكومية، والأهلية؛ بتحية فخر وإجلال لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ تقديرًا لجهود سيادته في الحفاظ على كيان الدولة المصرية، وحمايتها؛ ضد المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمنها، واستقرارها ؛ فى ظل ما تواجهه مصر من تحديات، وما تشهده المنطقة العربية من صراعات، ومؤامرات؛ وهو ما يفرض علينا تكاتف الجهود، وشحذ الهمم؛ من أجل الحفاظ على وطننا، والعمل من أجله، والمساهمة في تحقيق تقدمه، ونهضته، وهو يحدث بسواعد الشباب، وطاقاتهم المتجددة، وقدراتهم المتواصلة على الإبداع، والابتكار.

ومن جانبه، أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ بالمكانة العلمية لجامعة أسيوط، وعراقتها، والتي خرج منها الكثير من جامعات الصعيد؛ لتقدم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب؛ بوصفهم قادة الغد المشرق، ومستقبل الدولة المصرية، ويحملون المسؤولية؛ تجاه نهضة، وتقدم الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وتمكين الشباب؛ برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكي تستحق مصر المكانة التى تليق بيها وبحضارتها، مشيداَ بجهود القيادة السياسية ودعمها للمشروعات القومية الضخمة ومن ضمنها محافظة أسيوط الذى تم تنفيذ العديد من المشروعات وتطوير البنية التحتية لتقديم حياة كريمة لأهالينا.



وأشار الدكتور جمال تاج إلي أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، هي إحدي (6) جامعات تكنولوجية جديدة تم إنشاؤها مؤخرًا، وبدأت الدراسة بها خلال العام الماضي، وتستهدف إعداد خريجين علي قدر عال من الكفاءة والتميز، ويتمتعون بمهارات معينة تناسب سوق العمل في التخصصات المطلوبة في المجتمع، موضحًا أن الجامعة تضم كليتيّ: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، ولافتًا إلي ما يحظي به صعيد مصر من وجود ثلاث جامعات تكنولوجية من بين عشر جامعات مصرية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام والدعم المتواصل من القيادة السياسية للدولة المصرية بصعيد مصر.

وأعرب الدكتور منصور كباش عن سعادته لتنظيم فعاليات الملتقي، والتي تسعي جاهدةً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال العمل الإيجابي المتناغم لإدارة الجامعة؛ من أجل تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة، لافتًا إلى دور جامعة أسيوط باعتبارها الجامعة الأم، وقلب صعيد مصر الذي يدعم كافة الجامعات الناشئة والوليدة، فضلًا عن تعاونها المثمر مع مختلف مؤسسات إقليم صعيد مصر لتطوير العملية التعليمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور علي يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى يعد فرصة جيدة لطلاب جامعات المحافظة المشاركة (جامعة أسيوط، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الأزهر فرع أسيوط، جامعة سفنكس بأسيوط، جامعة بدر بأسيوط، الكلية المصرية الألمانية)، بالإضافة للكلية التكنولوجية بوسط الوادي، لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وبث الروح الرياضية فيما بينهم وخلق روح المنافسة الشريفة بين الطلاب، ويشهد مشاركة 450 طالبًا من مختلف جامعات أسيوط فى عدد من الالعاب والأنشطة الرياضية (كرة القدم، الطائرة، تنس الطاولة ).

و ثمن الدكتور نوبي محمد حسن؛ على ما تتفرد به جامعة أسيوط من سفراء وكوادر نابغة فى مختلف التخصصات، وفى شتى جامعات الجمهورية، موجهاَ الطلاب خلال الملتقى إلى تزويد مهاراتهم وصقلها، فالعصر الذى نعيشه هو عصر التميز والتنافسية، فالطالب الذى يتسلح بالمهارات التكنولوجية هو الطالب الذى يستطيع خلق لنفسه فرصة عمل متميزة فى سوق العمل المحلى والدولى، وفى ختام كلمته أشاد بجامعة أسيوط التكنولوجية والتى ستسهم فى تحقيق النهضة المرجوة فى قطاع التعليم العالى.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عصام زناتي، أن محافظة أسيوط استطاعت خلال الآونة الأخيرة احتضان العديد من الجامعات، وتحقيق حلم أبناء إقليم الصعيد في إتاحة تعليم جامعي متميز لكافة الفئات، موجهًا من خلال كلمته، رسالة شكر واعتزاز للجهود التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العمل علي تحقيق الاستحقاق الدستوري الخاص بالتعليم والصحة، ووضعهم علي رأس أولويات الخطة الإستراتيجية،فضلًا عن قيادتها لزمام الأمور بحكمة واقتدار، وبخطيً هادئة ومدروسة.

وأشاد الدكتور محمد عبد المالك بالاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالشباب لكونهم عماد الدولة وأفردت لهم الدولة المصرية وظائف قيادية فى الآونة الأخيرة، مشيراَ أن الدولة المصرية حريصة على تهذيب وتقويم الشباب وحمايتهم من الانخراط فى الصراعات والفتن، كما نوه أن جامعة الأزهر تتعاون مع كافة الجامعات بمحافظة اسيوط وإقليم الوجه القبلى فى الاهتمام بالشباب، متمنيا للجميع دوام التفوق والرقى لخدمة الوطن الغالى.

ووجهت المهندسة جيهان أحمد عمار، تحية تقدير وإعزاز لشباب الجامعات الواعد والمتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر، وبفضل سواعدهم نستطيع بناء الوطن، وتنمية المجتمع، والتطلع نحو الأمل والمستقبل، معربةً عن سعادتها للمشاركة ضمن فعاليات الملتقي، والذي ينطلق تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتفعيل دور الشباب في تنمية الوطن، وتمكينهم لتولي المناصب القيادية في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور مصطفى عثمان رئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، على تكاتف الجميع؛ من أجل دعم المشروعات القومية الجديدة والوليدة، ومن ضمنها الجامعات الأهلية والتكنولوجية والتى تسهم بشكل فاعل فى تعمير المجتمع العمرانى،مؤكداَ على سعادته بمشاركته فى فعاليات الملتقى وبالصورة المشرفة والمتميزة التى ظهر بها والتى تعكس حجم العمل والجهد المبذول.

وشهدت فاعليات الملتقى تكريم وتقديم درع التميز و الشكر إلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور مصطفى عثمان رئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، والجامعات المشاركة.