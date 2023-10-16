لاعب منتخب الإمارات للترايثلون يحصد فضية العرب ويقترب من التأهل للأولمبياد

حصل سعود الزعابي لاعب منتخب الامارات للترايثلون على المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية خلال مشاركته في البطولتين العربية والافريقية للترايثلون.

وشهدت البطولتين العربية والافريقية التي أقيمت على مدا ر الأيام الماضية بمدينة الغردقة تفوق منتخب مصر في جميع المراحل وظهر لاعب المنتخب الإماراتي بمستوى رائع وكان واحد من أفضل المشاركين في البطولة.

ويعد سعود الزعابي من المرشحين بقولة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس وصعد لاعب المنتخب الاماراتي للمركز التاسع على مستوى العالم وأقترب بقوة من تحقيق هدف إدارة اتحاد الاماراتى للترايثلون.

وأشاد سعود الزعابي باتحاد الترايثلون الاماراتي مؤكدًا انه يحظي بدعم كبير من قبل المسئولين في دولة الامارات وهدفه مع مجلس إدارة الاتحاد التأهل لدورة الالعاب الاولمبية.

ووجه الزعابي الشكر للواء عبد الملك جاني نائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون مؤكدًا ان اللواء عبد الملك جاني بمثابة الأب الروحي له ويدعمه بشكل شخصي ولم يتواني لحظة في تسهيل أى عقبة تواجه منتخب الترايثلون

من جانبه أكد اللواء عبد الملك جاني نائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي وعضو اللجنة الطبية للاتحاد الدولي للعبة خلال تصريحاته الخاصة أن سعود الزعابي مرشح بقوة للتأهل لدورة الالعاب الاولمبية ببارس ويملك اللاعب أمكانيات عالية وكل المسئولين في الامارات يدعموه ويدعموا كل المميزين في كافة الرياضات من أجل التأهل بأكبر عدد لـ باريس.

واشاد عبد الملك جانبي بمستوى لاعب منتخب الإمارات بالبطولتين العربية والافريقية مؤكدًا ان لاعب المنتخب الاماراتي كان قريب جدًا من التتويج بذهبية البطولة ولكن حصوله على الميدالية الفضية يعد أمر جيد في مسيرته نحو تحقيق حلم التأهل للأولمبياد.