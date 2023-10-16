التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الفراعنة والجزائر

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره الجزائري الودية، المقامة حاليا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية.

وخرج محمد هاني لاعب المنتخب المصري، من مباراة الفراعنة والجزائر، وذلك بعد حصوله علي بطاقة حمراء، للتدخل العنيف علي منتخب الجزائر.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.