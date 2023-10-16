ads
الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنيا "طلاب من أجل مصر" تطلق حملة للتبرع بالدم لضحايا غزة

جامعة المنيا تطلق
جامعة المنيا تطلق حملة للتبرع بالدم لضحايا غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، حملة للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، تحت شعار "دمك هو دمي" لدعم الجرحى والمصابين الفلسطينيين أثر أعمال العنف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة.
 شهدت سيارات نقل الدم التابعة للحملة التي قامت بتنظيمها أسرة طلاب من أجل مصر  اليوم الاثنين بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، والإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ إقبالًا كثيفًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث حدد المنظمون للحملة نقاط للتبرع أمام مبني رئاسة الجامعة، وأمام مجمع كليات التربية للطفولة المبكرة والحقوق والتربية النوعية.
وأكد رئيس الجامعة أن مشهد اليوم يؤكد تجديد التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة، وتضامن الشعب المصري بجميع فئاته مع الشعب الفلسطيني الشقيق، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم يد العون والدعم النفسي لأشقائنا، والمساهمة في تخفيف حدة العنف التي راح ضحيته آلاف الضحايا والمصابين، وانطلاقًا من دور الجامعة وواجبها المجتمعي كمؤسسة علمية وثقافية تدعو إلى الاستقرار والسلام.

IMG-20231016-WA0027
IMG-20231016-WA0027
IMG-20231016-WA0025
IMG-20231016-WA0025
IMG-20231016-WA0026
IMG-20231016-WA0026
IMG-20231016-WA0024
IMG-20231016-WA0024
IMG-20231016-WA0023
IMG-20231016-WA0023
IMG-20231016-WA0022
IMG-20231016-WA0022
IMG-20231016-WA0021
IMG-20231016-WA0021
ads
اسرة طلاب من أجل مصر المركز الإقليمي لنقل الدم المصابين الفلسطينيين المنيا جامعة المنيا
ads