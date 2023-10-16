برلماني: فلسطين قضية مصر الأولى

أكد مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية، بداية من عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى اليوم، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنيه وتدخله لتحمل مسؤولية حل تلك الأزمة من خلال التواصل مع رؤساء وقادة الدول.

وأشار “نصار” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، ورئيس مجلس النواب أكد على ذلك خلال جلسة المجلس أمس في كلمة تاريخية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن كل نواب البرلمان والأحزاب أشادوا بدور الرئيس السيسي في رفض دخول الرعايا الأجانب معبر رفح؛ بسبب عدم دخول المساعدات لقطاع غزة.

وتابع النائب البرلماني: أحيي الرئيس السيسي على تقوية جيش مصر ليكون من القوى العظمى في العالم، ليكون له دور مهم في مثل تلك الفترات التي نعيشها.

وعلق نصار قائلا: «لكل إنجاز من إنجازات الرئيس السيسي وقت محدد، وهذا هو دور إنجاز تقوية الجيش المصري، وقريبا سنرى أهمية باقي الإنجازات مثل الطرق والكهرباء وحياة كريمة وغيرها».