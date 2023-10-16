إدراج المنتجات البترولية والبتروكيماوية على منصة البورصة المصرية للسلع

اتفق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية للسلع علي إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول علي منصة البورصة المصرية للسلع، وذلك من أجل تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح

واستعرض عشماوى، آلية عمل البورصة المصرية للسلع ودورها في عرض المنتجات السلعية المختلفة بشفافية وحيادية.

وذلك وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات تداول مرتفعة كأحد روافد العرض الإلكتروني للسلع .

وأشار عشماوي إلي دور البورصات السلعية في ضبط إيقاع الأسواق.

وقال ان البورصة المصرية للسلع بدأت نشاطها الفعلي فى نوفمبر من العام الماضي.

بطرح سلعه القمح ثم توالت طرح مجموعه اخري من السلع الأساسية مثل الذرة الصفراء والردة وفول الصويا والسكر.

إضافة الي سلع اخري يتم طرحها تباعاً لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.

كما تحدث عشماوي عن كيفية طرح السلع علي منصة البورصة المصرية للسلع بما فيها اجراءات التسجيل للشركات واساليب التداول وكذا عمليات التسوية المالية بين أطراف التداول من بائعين ومشتريين.

وأوضح نتائج التداول حتي شهر اكتوبر لافتا إلي إنه تم عقد ١٤٤ جلسة تداول باجمالي تنفيذات تتعدي ال ثمانية الاف عملية وبإجمالي كمية سلع تتعدي مليون و200 الف طن

وافاد عشماوى بان البورصة المصرية للسلع جاهزة لإدراج المنتجات الخاصة للشركات البترولية من خلال منصة التداول الإلكتروني للبورصة المصرية للسلع، منوها على توفير كافة سبل الدعم لنجاح هذه التجربة.

وأضاف رئيس البورصة المصرية للسلع، نسعي إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية سواء مصريين أو أجانب . لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب، مما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها ويساهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.

وأكد استعداد البورصة المصرية للسلع لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع البترول والثروة المعدنية من أجل إنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية على منصة البورصة المصرية للسلع.

وقال أنهم عليي الاستعداد التام لتدريب عناصر قطاع البترول والثروة المعدنية على أنظمة التداول والتسوية.

كما يري أحمد الشيخ رئيس بورصة الأوراق المالية ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع، أن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة يسهم في تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.

ومن جانبه شدد وزير البترول والثروة المعدنية، العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن.

حيث أن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.