تعرف على طرق طهى الطعام وحفظه لدى المصرى القديم

المصري القديم كما اهتم بحياته الاجتماعية والمدنية والعملية اهتم أيضا بحياته الصحية اذ تجلى ذلك في اهتمامه الشديد بطعامه بحيث يكون صحى ويتجلى ذلك الاهتمام في طرق طهيه الصحية وطرق حفظه الطعام من خلال الكثير من الطرق المختلفة فتعالى معى عزيزى القارئ نتعرف على طرق طهى الطعام وحفظه. مقارنه بطرقنا التى نعتمد عليها فى الحفظ والطهى فنتعرف معا هل اختلفت أم تشابهت

أولا طرق طهى الفراعنة للطعام

حرص المصري القديم على طهى الطعام بطرق أكثر صحية تضمن صحة الطعام ونضجه حتى لا تسبب له الامراض وكانت من تلك الطرق

أولا: السلق

أراد المصري القديم ان يطهى طعامه بطريقة صحيه وذلك عن طريق السلق أو الغليان وتتجلى تلك الطريقة في وضع الطيور.والاسماك في الماء المغلي مع بعض الأعشاب والتوابل اذ يقوم المصري القديم اذ أراد الحفظ أن يقوم بسلقها سلق خفيف ثم تجفيفها في الشمس وتمليحها. ذلك عن الطريقة الأولى

أما الطريقة الثانية فتتمثل في

الشواء

اعتمد عليه المصرى بعد التسوية اذ انه يقوم بإدخال عصا خشيبه من فم الطائر مع لفها لاستخراج الأمعاء ثم تشوى فوق النار فضلا عن ان المصري كان لا يقتصر على شواء الطير بل كان يقوم بشواء الأسماك بصفة دوريه فضلا عن شواء شرائح اللحم ذلك عن طرق الطهى

أما طرق حفظ الطعام

فكان المصري مهتم بها للحفاظ على صحته وفى ذلك كانت لديه وفرة كبيرة بالمحاصيل اذ ان المصري كان مهتم بتخزين الأطعمة لاستخدامها بأوقات الحاجة إليها ولعل تخزين الأطعمة عند المصري القديم كانت اول طريقة لحفظهم للطعام اما الطرق الأخرى فقد تنوعت ما بين التخليل والتجفيف والتمليح

أولا التخليل

يشبه التخليل لدى الفراعنة التخليل لدى المصريين في الوقت الحديث اذ أن المصري القديم كان يحفظ الطعام عن طريق تخليله بمحلول أو سائل مضاد للبكتريا هو الجعة أو النبيذ ذلك لاحتوائه على مستوى من الحموضه "هذا المستوى بتأكسد ا مع الكحول يتحول إلى حمض الاستيك "الذى يصبح بمثابة سائل مضاد للبكتريا وبه تتم عمليه التخليل التي تتم عن طريق محلول الملح والكحول مضاف اليه الزيت النباتي ذلك عن التخليل

أما التجفيف فقد استخدمه المصري القديم لحفظ الحبوب والفواكه مثل التين والعنب والبلح والخضروات وأحيانا الأسماك. قبل تلميحها. ذلك عن التجفيف

أما التمليح

فيعد من اهم طرق حفظ الطعام لدى المصري ويتجلى في ان المصري كان يقوم بتخزين وتمليح الأطعمة المختلفة عن طريق التوابل ومن أكثر أ الأطعمة التي كان يخزنها المصري القديم عن طريق التمليح هي الأسماك واللحوم ذلك عن طريقة التلميح

لم يقتصر المصري فحسب على طريقتي االتمليح والتجفيف بل استخدم لسكر كمادة حافظه للطعام اذ استخدمه لحفظ الخضروات والفاكهة وذلك عن طريق انه يقوم بوضع الأطعمة داخل جرار العسل الطبيعي ثم يقوم بغليه لقتل الميكروبات ومن ثم يضمن بذلك حفظ الأطعمة لفترات طويلة ولعل ذلك ما يعرف الان بتصنيع المربى مع اختلاف المادة الحافظة المستخدمة

وعلى ذلك يصبح المصري القديم له السبق والألوية في استخدامه لطرق صحية تضمن حفظ الأطعمة وطاهييها بطريقة صحية لم يصل إليها احد