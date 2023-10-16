جامعة المنصورة تفوز بالمركز الأول على مستوى مراكز الفنون بنتيجة مهرجان الشباب والرياضة

أعلنت الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بالإدارة المركزية لتنمية الشباب فى وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات الموسم الرابع والذي تم بمشاركة ١٨ جامعة مصرية وهى القاهرة، الأزهر، حلوان، قناة السويس، طنطا، المنوفية، دمنهور، الزقازيق، الاسكندرية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، حورس، المنصورة وكفر الشيخ.

تضمنت النتيجة الثلاث مراكز الأولي في مجالات الموسيقى والكورال والمسرح والفنون التشكيلية والفنون الشعبية، وفى مجال الكورال الغناء الجماعي فازت بالمركز الأول جامعة المنصورة، المركز الثاني جامعة القاهرة، المركز الثالث جامعة الفيوم.

وقام بالتحكيم أساتذة متخصصين في المجالات الفنية، حيث شارك في مجال الموسيقى والكورال كلا من الدكتورة جيهان الناصر، الدكتور أحمد العرباني، وكذلك الدكتورة ابتسام مكرم.

وقد شارك فريق جامعة المنصورة تحت اشراف أحمد العشري مدير عام ادارة رعاية الطلاب، الدكتورة داليا خليفة مدير مركز الفنون بجامعة المنصورة مدرب الفريق المايسترو محمد حاتم.

يذكر أن جوائز المهرجان تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمشاركين بالفرق الفائزة وهي عبارة عن جوائز مالية للمركز الأول، والمركز الثاني، والمركز الثالث.