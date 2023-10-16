المنسق العام لحملة حازم عمر: ترشيحنا لم يكن عشوائيا وإنما نعد له منذ 2015

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري والمنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحزب يستنكر ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة والعدوان السافر ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل وفتح المحاور التي تستطيع توفير حياة لمواطني غزة

وأضاف أبوهميلة، خلال تدشين الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أن ترشيحنا لم يكن عشوائيا وانما نعد له منذ عام 2015 ولم يكن محض صدفة أو بشكل عشوائي ولكننا حزب رصين وله قواعد شعبية وتجربة جديدة نخوضها وبدانا العمل علي عدة محاور بالتوازي حتي نعد قيادات الحزب في أغسطس وسبتمبر الماضي عقدنا دورات تدريبية لكل قيادات الحزب في كل المحافظات عن أساليب إدارة الحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية لتنفيذ استحقاقه والإدلاء بصوته ونريد توعية المواطنين بخصوص الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "المحور الثاني عقدنا 3 معسكرات للشباب والثقافة السياسية بشكل عام بالتوازي شكلنا لجنة من خبراء متخصصين في مجالات كثيرة لوضع البرنامج الرئاسي للمهندس حازم ووافقنا عليه أيضا بالتوازي، ووضعنا خطى لأسلوب الدعاية للمرحلة القادمة مع تحديد موعد البدء في الحملة الانتخابية ووفرنا كل اللوجستيات اللازمة لها وأجرينا خلال ال6 أشهر الماضية على بعض الفعاليات مثل القوافل الطبية في مختلف المحافظات وشوادر لبيع المستلزمات المدرسية وفعاليات أخرى.

واستكمل: "تجربة جديدة على مصر بأن يكون هناك حزب خلفه قواعد شعبية وهناك عوامل دعمت قررانا مثل الإشراف القضائي على الانتخابات تؤكد جدية وحيادية العملية الانتخابية بجانب الضمانات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تؤكد أنها ستكون انتخابات بشفافية كاملة ونزاهة تامة".

واختتم أننا استطعنا كحزب التوسع في كل المحافظات مكتب أو مقر في المحافظة وعلى مستوى المراكز والأحياء في محافظة الجيزة 22 مقرا ولدينا 200 مقر على مستوى الجمهورية.