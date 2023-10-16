نقابة الصيادلة بالإسكندرية تشارك في حملة إغاثة رسمية للشعب الفلسطيني

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية عن مشاركتها في إحدى حملات الإغاثة الرسمية للشعب الفلسطيني في غزة، حيث تم تنسيق الكامل لهذه الحملة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل تقديم المساعدات الطبية أولاً والإنسانية ثانياً للشعب الفلسطيني الشقيق، بعد تعرضهم للقصف العدواني.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية من خلال بيان له اليوم، على الصفحة الرسمية للنقابة، أعلن فيه أن النقابة تستقبل بشكل دائم ودوري كافة التبرعات والمساعدات اللازمة من مستلزامات وأدوية طبية، من جميع الزملاء الصيادلة بمختلف أأنحاء المحافظة، بالإضافة إلى وجود تنسيق مستمر مع مجموعة من شركات الأدوية، وذلك لمدهم بالدواء التي تحتاج إليه المستشفيات في قطاع غزة.

وأوضحت التفيب في البيان اليوم، أن ذلك جاء تضامناَ مع موقف القيادة السياسية الثابت للحفاظ على أمن وسلامة مصر، ومن منطلق مسئولية النقابة الوطنية والمهنية وفق قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969، حيث تم إقرار مواعيد محددة لتلك الحملة، حيث يتم استقبال التبرعات على مدار اليوم، بمقر النقابة بسموحة من الساعة 9 صباحا الي الساعة 4 عصرا و بفرع العجمي من الساعة 10 صباحا الي الساعة 4 عصرا.

وأكد النقيب صيادلة على أن النقابة مازالت مستمرة في تقديم القوافل الطبية الأسبوعية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية و المجتمعية لخدمة أهالينا في جميع مناطق الاسكندرية و خارجها و قد بلغ عدد القوافل هذا العام حتي الان 28 قافلة في مختلف المناطق.