مصر تمتلك أدوات الحل.. رياض عبد الستار مثمنًا الاستجابة السريعة لـ"قمة القاهرة للسلام"

أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية السبت المقبل، جاءت في توقيتها، والاستجابة السريعة تأكيد على الدور المصري الهام كلاعب يمتلك أدوات الحل، كما تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

وقال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن مصر لاعب أساسي في القضية الفلسطينية بحكم الجغرافيا والتاريخ، وتمتلك أدوات الحل بفضل قيادتها الحكيمة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف النائب رياض عبد الستار أن مصر من مصلحتهما أمن واستقرار وحل عادل للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار رياض عبد الستار ، إلى أن مصر تمتلك علاقات إقليمية ودولية على مستوى عالي جدا ولديهما من الأدوات الدبلوماسية ما يساهم في حل القضايا العالقة وخصوصا القضية الفلسطينية.