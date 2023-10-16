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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: الاستجابة السريعة لقمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر الريادي والفاعل بالمنطقة

النائب حاتم المليجي
النائب حاتم المليجي
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ثمن النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، الاستجابة السريعة والواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في تصريح صحفي، أن الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على دور مصر القوى والريادي والفاعل بالمنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وشدد المليجي، على أن الوضع الآن فى غزة يحتاج إلى تدخل فورى، ولا بد من وقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا، وإدخال المساعدات لغزة، ولا بد من وجود مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع وجود حلفاء الجانبين.

وأوضح النائب بمجلس الشيوخ، أن الدعوة التي وجهتها مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية تؤكد دورها المحوري والريادي الداعم دائما وأبدا للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

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النائب حاتم المليجي مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي
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