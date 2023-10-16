نقيب أطباء دمياط: سأبذل قصارى جهدي للنهوض بخدمة زملائي

أعرب الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة السابق، والفائز بمنصب نقيب أطباء دمياط، عن سعادته بثقة زملائه الأطباء به وانتخابه نقيبا لأطباء دمياط، موجها الشكر للمنافسين والناخبين.

وأضاف "البلتاجي"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن انتخابات نقابة الأطباء اتسمت بحالة من الود بين المنافسين وحضور انتخابي هو الأكبر خلال السنوات الماضية، موضحا أن قانون المسؤولية الطبية أهم أولوياته في الفترة المقبلة، وذلك من خلال التعاون مع جهات الدولة ودعم النقابة العامة، وسنسعى جاهدين إلى تحقيق أحلام أطباء دمياط.

وأوضح أن المشاركة بكثافة في انتخابات نقابة الأطباء تؤكد أن الأطباء ما زال لديهم أمل في التغيير وتحسين الأحوال، مشيرًا إلى أنها تعطي قوة لمجلس النقابة الجديد، وتضع على عاتقه مسئولية أكبر، بضرورة العمل على تحسين أحوال الأطباء.

وأشار إلى أن انتخابات نقابة الأطباء تضرب المثل لجميع النقابات المهنية، وأي انتخابات عملية ديمقراطية أخرى تجرى في مصر، موضحا أن الانتخابات أجريت بشكل متحضر جدًا، ولم تحدث مشاحنات أو تجاوزات، ما انعكس على زيادة نسبة المشاركة والتصويت، وأتمنى أن يزيد عدد الحضور بشكل أكبر في الانتخابات المقبلة.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده للنهوض بخدمة الأطباء على أرض محافظة دمياط، معربا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الجميع وبداية خير واستكمال لما حققته النقابة خلال الفترة الماضية.