الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الـ 34 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية

كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن البوستر الرسمي للدورة الـ 34 المقرر إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، وتصدرت البوستر الممثلة التونسية هايدي تمزالي، حيث يرفع المهرجان هذا العام شعار حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة.

هايدي تمزالي ابنة رائد السينما التونسية سمامة شكلي، هي أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس والعالم العربي وعبر صورتها على المعلقة الرسمية للمهرجان نشيد بكل السينمائيات التونسيات اللاتي ساهمن بشغف وكفاءة في صناعة أفلام في تونس وخارجها. هن مميزات في كل المهن السينمائية، كاتبات سيناريو، مخرجات، ممثلات، كاتبات الإخراج، خبيرات في التصوير السينمائي، المونتاج، هندسة الصوت، الديكور والإنتاج .

هذا التكريم ينسحب كذلك على كل مهنيي السينما التونسية - رجالا ونساء – فقد أسهموا بعملهم في إنشاء ذاكرة سينمائية ثرية عمرها قرن من الزمن.

كتبت هايدي تمزالي المشاهد الأولى للسينما الروائية التونسية وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام الأولى في تاريخ السينما التونسية : زهرة; (1922) عين الغزال(1924).

هايدي تمزالي رمز ميلاد السينما التونسية، تتصدر بعد 100 سنة عن انتاج أول فيلم روائي تونسي المعلقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2023.