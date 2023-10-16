فرنسا: نؤيد مقترح مصر بعقد مؤتمر إقليمي دولي لبحث القضية الفلسطينية

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تأييد بلادها لاقتراح مصر والخاص بعقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، لبحث الأوضاع فى المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية فرنسا، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، ضمن زيارتها للبنان.

وأعربت كولونا عن قلقها من الأوضاع فى المنطقة، مؤكدة أن فرنسا تبذل جهدا لإيجاد إطار حل للقضايا المطروحة حاليا والبحث فى الحلول التى تمنع التصعيد غير المحسوب.

وشددت على ضرورة تلافى الحسابات الخاطئة، والعمل على إبقاء جنوب لبنان خارج التشنجات، لافتة إلى أن الصراع الراهن "قد يمتد لمهلة غير محددة".