محافظ أسوان يلتقي وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الاستثمار وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع المبادرات التى تعمل على توطين الصناعات الإستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، معربًا عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإستثمار بهدف دفع عجلة الإقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية.

كما إستعرض المحافظ أبرز المناطق الصناعية بالمحافظة والجهود التى يتم تنفيذها لتطويرها ورفع كفاءتها.

وقام أعضاء المبادرة الوطنية " ابدأ " بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالعلاقى للوقوف على المشكلات والمطالب والإحتياجات للتمهيد لتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التى أطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الإستيرادية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار فى المجال الصناعى وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.