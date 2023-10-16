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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة: حكومة إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية لغزة

مساعدات إنسانية لغزة
مساعدات إنسانية لغزة
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قالت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتمع مجددا برئيس الوزراء الإسرائيلي للضغط على وزراء الحكومة الائتلافية الرافضين لإدخال مساعدات لغزة.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن كلمة نتنياهو لم تقدم جديدا، ولم تصل الحكومة الإسرائيلية لاتفاق على إدخال المساعدات، حيث اشترط وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير تفتيش كل المساعدات قبل إدخالها، بينما رفضت مصر عمليات التفتيش الإسرائيلية.

وأوضحت أن إسرائيل طلبت أن تعرف مصير الرهائن الإسرائيليين قبل السماح بدخول المساعدات، وهو لم يكن طلبا رسميا بل ذكرته وسائل الإعلام، بينما استمر تنياهو في خطابه التصعيدي كأنه في اليوم الأول للحرب.

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القدس المحتلة مساعدات لغزة مصر
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