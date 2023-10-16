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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمي

ارشيفية
ارشيفية
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لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون فى حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا» على الطريق الدائرى الإقليمى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا على الطريق الاقليمى ،وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث .

وبالانتقال والفحص تبين مصرع عاملين اصيب ٤ اخرين باصابات بالغة، اثر سقوط حمولة السيارة عليهم والتى كانت تحمل حجارة بنطاق مدينة بدر اعلي الطريق الاقليمي.

وقامت سيارات الاسعاف بنقل الضحايا وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وسحب الكثافات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .

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اتخاذ الإجراءات القانونية 6 أشخاص أصيب 4 آخرين الطريق الدائري الإقليمي
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