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الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه القاهرة: انقطاع المياه عن بعض المناطق مساء الثلاثاء

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (زهراء مصر القديمة – إسطبل عنتر – خارطة الشيخ مبارك)؛ وذلك  اعتبارًا من الساعة  التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023، وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 18-10-2023 لمدة 12 ساعة.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لتغير مسار خط صرف صحي قطر 600 مم أسفل كوبري العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة.
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الوتس آب على رقم: 01206665125.

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