ضبط تشكيل عصابي بعد سرقة شقة سكنية بمنطقة الشرفاء بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بمنطقة الشرفاء في عزبة النخل التابعة لقسم شرطة المرج.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بسرقة شقة سكنية بعد تحرير محضر بالواقعة من صاحب الشقة مصطفى عثمان، وحمل المحضر رقم ٢٥٤٢٨ لسنة ٢٠٢٣.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بتحرير محضر بسرقة شقة سكنية عن طريق ٥ أشخاص بمنطقة الشرفاء في المرج بالقاهرة.

وبالفحص تحت إشراف اللواء طه فودة، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وإلقاء القبض عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمين بعد تفريغ الكاميرات في المنطقة بمساعدة الأمين تامر فراج، وبحوزتهم المسروقات والتي كانت عبارة عن شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر كامل وأموال نقدية وعدد من الأجهزة المنزلية الصغيرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.