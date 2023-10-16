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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة المحامين تنظم حملة للتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني

النقابة العامة للمحامين
النقابة العامة للمحامين
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نظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يتعرض له من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وكان نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أول المتبرعين بالدم، في لفتة إنسانية تعبر عن مدى حرصه على التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتأتي حملة التبرع بالدم بالتزامن مع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي نظمتها نقابة المحامين، اليوم الإثنين، للتنديد بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً من جانب كافة السادة المحامين، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، في مشهد يبرهن على أن الشعب المصري دائماً سند للشعب الفلسطيني، وتستمر الحملة في استقبال المتبرعين بالدم على مدار الأيام القادمة.

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النقابة العامة للمحامين حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق قوات الاحتلال الإسرائيلي نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام
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