اعتماد 8 مدارس بالفيوم من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

أعتمدت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في العام الدراسي ,2022 _2023م، عدد 8 مدارس جديدة بمحافظة الفيوم، بالقرار رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.



وكشفت وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم بأن المدارس الصادر لها قرارات اعتماد في إدارة سنورس التعليمية هي رياض الأطفال بمدرسة الراضي الابتدائية، ومدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات المرحله الابتدائية، وفي إدارة شرق الفيوم التعليمية، ورياض الأطفال بمدرسة الرسالة الخاصة لغات، ورياض الأطفال بمدرسة الإيمان الخاصة لغات

كما أعتمدت ثلاثة مدارس في إدارة ابشواي التعليمية، وهي رياض الأطفال بمدرسة بنات ابشواي الابتدائية، وهي رياض الأطفال بمدرسة احمد مفتاح معبد الرسمية للغات، وهي رياض الأطفال بمدرسة بنات ابوكساه الجديدة، وفي إدارة طامية التعليمية، وهي رياض الأطفال بمدرسة منشأة الجمال تعليم أساسي

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للمدارس التى تم اعتمادها بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، صلاح رجب مدير إدارة الجودة بالمديرية، وفريق العمل المعاون، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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