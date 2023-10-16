طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ تنظم حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة كفر الشيخ، حملة التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لافتًا أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

ومن جانبها اشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة شهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب طلبة الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن علي ان الشعب المصري دائمًا هم سند للشعب الفلسطيني.