زي النهاردة.. إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة في عهد الملك فؤاد

تمر علينا اليوم الإثنين الموافق ١٦شهر أكتوبر، ذكرى توقيع الملك فؤاد، مرسوما بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، حيث وقع الملك فؤاد فى مثل هذا اليوم 16 أكتوبر من عام 1932، مرسوما بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، على أن يتكون من 20 عضوًا من العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية، نصفهم من المصريين، والنصف الآخر من العرب والمستشرقين.

وهو ما كان يعنى أن مجمع اللغة العربية عالمى التكوين، لا يتقيد بجنسية معينة ولا بديانة معينة، وأن معيار الاختيار هو القدرة والكفاءة. وكانت هذه أهم ميزة للمجمع المصري عن غيره من المجامع الأخرى.

ترأس المجمع آنذاك محمد توفيق رفعت ثم أحمد لطفى السيد وتلاه الدكتور طه حسين ثم الدكتور إبراهيم مدكور ومن بعده الدكتور شوقى ضيف منذ 1996، وكان آخر من ترأس المجمع الدكتور صلاح فضل وحتى الان.

وفى عام 1940 صدر مرسوم ملكى بتعيين عشرة أعضاء مصريين، وفى عام 1946 صدر مرسوم ملكى آخر بتعيين عشرة أعضاء مصريين آخرين ، فبلغ أعضاء المجمع العاملين أربعين عضوًا، وفى عام 1982م ، صدر آخر قانون حَدَّد أعضاءه المصريين العاملين بأربعين عضوًا ، وهم الذين يتكوَّن منهم " مجلس المجمع " وحَدَّد الأعضاء العاملين من غير المصريين بعشرين عضوًا ، ومن هؤلاء الستين يتكون "مؤتمر المجمع " .

وفى 30 من يناير عام 1934م عقد أعضاء المجمع أول جلسة لهم، حسب موقع مجمع اللغة العربية، وتوالت الدورات المجمعية منذ عام 1934 حتى الآن ، حيث أخذ المجمع يُواصل نشاطه، ويُنَمِّيه ، ويُطَوِّرُه ، ويَتَّسعُ به ، حتى يُؤدى رسالته المجمعية المنشودة ، بتحقيق أغراضه الواردة فى قانونه ، الذى نصَّ على أن المجمع هيئة علمية ، لها شخصية اعتبارية ، واستقلال مالىّ وإدارىّ ، ولرئيسه سلطة الوزير فى كل شؤونه : العلمية ، والمالية ، والإدارية .

أما عن أهداف المجمع فهى :"عمل المعاجم اللغوية، بحث قضايا اللغة، وضع المصطلحات العلمية واللغوية، تحقيق التراث العربى، إقامة النشاط الثقافى".

وفى عام 1971م تم تأسيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية إذ اقترح فيها تشكيل لجنة تتألف من عضوية كل مجمع لغوي، في القاهرة وبغداد ودمشق لوضع نظام هذا الاتحاد، واجتمعت اللجنة بالدكتور طه حسين في أبريل من نفس السنة.

وتم في هذا الاجتماع وضع النظام الأساسي والداخلي للاتحاد، وانتخب الدكتور طه حسين رئيس مجمع القاهرة رئيسا للاتحاد والدكتور إبراهيم مدكور أمينا عاما للاتحاد والدكتور أحمد عبد الستار الجواري عن مجمع بغداد والدكتور عدنان الخطيب عن مجمع دمشق أمينين عامين مساعدين .

ويدير الاتحاد مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ، والذى يتألف من عضوين من كل مجمع لغوي ، يختارهما مجمعهما لمدة أربع سنوات ، وينتخبون من بينهم رئيسا وأمينا عاما وأمينين عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع مجلس الاتحاد في دورة عادية مرة على الأقل في كل سنة .

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عند الضرورة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .

من هو الملك فؤاد:

الملك فؤاد الاول

فؤاد الأول ولد في (26 مارس عاك 1868 ، وتولي سلطان مصر من عام 1917 إلى 1922، ثم غير اللقب وأصبح ينادى بملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور، وذلك منذ إعلان استقلال مصر في 15 مارس 1922 بعد تصريح 28 فبراير 1922 برفع الحماية عن مصر.



حياته

هو أحمد فؤاد بن إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا. ولد بقصر والده الخديوي إسماعيل بالجيزة، والدته هي الزوجة الثالثة للخديوي الأميرة فريال هانم. وعند بلوغه السابعة من عمره ألحقه والده بالمدرسة الخاصة في قصر عابدين والتي كان قد أنشأها لتعليم أنجاله، واستمر بها ثلاث سنوات، وفيها أتقن مبادئ العلوم والتربية العالية. وبعد عزل والده الخديوي إسماعيل سنة 1879 صحبه معه إلى المنفى في إيطاليا.



حكمه

وعند وفاة السلطان حسين كامل رفض ابنه الأمير كمال الدين حسين أن يخلفه، فاعتلى عرش مصر بدلًا منه،

وفي عهده قامت ثورة 1919 واضطر الإنجليز إلى رفع حمايتهم عن مصر والاعتراف بها مملكة مستقلة ذات سيادة، فأعلن الاستقلال في 15 مارس 1922، وأصدر لحكومته أمرًا كريمًا بإعداد مشروع لوضع نظام دستوري، يحقق للبلاد أمانيها بالتعاون بين الأمة والحكومة في إدارة شؤون البلاد ويقرر مبدأ المسئولية الوزارية. وفي 13 أبريل 1922 أصدر القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام لوراثة العرش في أسرة محمد علي وتم في عهده تأليف أول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول وذلك في يناير من عام 1924. وفي صيف 1936 عقدت معاهدة بين مصر والمملكة المتحدة اعترفت الأخيرة بمصر دولة مستقلة.