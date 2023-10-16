المرشح الرئاسي حازم عمر يكشف عن برنامجه الانتخابي

قال حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل، إن برنامجه الانتخابي يستهدف عدة إجراءات في التجارة الداخلية والخارجية، موضحا أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في التجارة الداخلية تشمل زيادة الرقابة والدعم وضبط الأسعار.

وأضاف «عمر» خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملته الانتخابية بحضور قيادات الحزب ووسائل الإعلام: «وضعنا برنامج وخطة خاصة بالتجارة الداخلية، وزيادة التنافسية يؤدي إلى خفض الأسعار«، موضحًا:» هنشيل الضرائب والرسوم على الغذاء والدواء، ودا هيساعد الطبقات أنها تتحنل معايا البرنامج الاقتصادي الذي سيكون مداه 3 سنوات، وبالتالي سيسهم ذلك في خفض معدلات التضخم«.

وعن الإجراءات التي ستكون في التجارة الخارجية، أفاد المرشح الرئاسي المحتمل: «لدينا مستهدف هو زيادة حجم الصادرات، وزيادة الإنتاج حتى تصل الصادرات لـ80%، وحتى تغطي الصادرات احتياجاتنا من الاستيراد«.