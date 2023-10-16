صحة الفيوم: تطعيم 62 ألف طفل بالتطعيمات الروتينية خلال سبتمبر الماضي

أعلن الدكتور حاتم محمد جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه تم تطعيم ٦٢ ألف و٥٤٣ طفل بالتطعيمات الروتينية بالفيوم خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك في إطار جهود الدولة بتقديم الرعاية العلاجية والوقائية والحفاظ على صحة الطفل المصرى وفى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب زايد مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالفيوم، بأن التطعيمات الروتينية تشمل التطعيم ضد الالتهاب الكبدى ب، الدرن، شلل الأطفال عند الولادة، وهي كالتالي: