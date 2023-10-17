تأثير التغيرات المناخية على الزراعة في مصر.. خبراء: تغلبناعلى مشاكلها وتحدياتها.. الأمن الغذائي بخير.. وتم ضبط كميات المياه وأوقات الري ورش المحاصيل

قد تؤثر التغيرات المناخية على الزراعة في مصر بعدة طرق إما بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو سقوط الأمطار أو عدمه أو ارتفاع درجات الرطوبة أو تكاثر السحب الحاجبة لضوء الشمس أو عدم توافر مياه صالحة للرى دون تبخر.

وقد أدت بعض هذه التغيرات الى تذبذب كميات بعض المحاصيل الزراعية في مصر، لكن الخبراء أكدوا لـ “البوابة نيوز”: تغلبنا على مشاكل التغيرات المناخية وتحدياتها للزراعة في مصر.. الأمن الغذائي في مصر بخير وتم ضبط كميات المياه وأوقات الرى ورش المحاصيل مما حسن الإنتاجية.

يقول الدكتور مصطفى عطية مسئول المعاملات الزراعية لـ“البوابة نيوز”: ضبط كميات المياه ووقت الرى ورش المحاصيل بالدوية والمقويات يؤدى إلى ضبط الزراعة واستعادة كميات المحصول، والانخفاض بنسبة 80% في إنتاج محصول الزيتون تمت معالجته من قبل أساتذة فى كليات الزراعة ومهندسين الرى استعاد المحصول ١٠٠% بفضل الله .

الأمن الغذائي في مصر بخير

تقول الباحثة الجغرافية فى مسألة تغير المناخ وتأثيرها على الزراعة د .إسراء عصام لـ"البوابة نيوز": يؤثر انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية على الأمن الغذائي في مصر،لكننا فى مصر تغلبنا على هذه المشكلة والحمد لله وإدارة متابعة المشروعات استعادت رفع نسب المحاصيل الكبرى فى القمح والذرة والأرز والخضروات والبصل والكمون والفواكه ورغم اننا فى مصر بلد مستورد للغذاء، إلا اننا حاليا نقلل من الاستيراد ونكتفى فى الكثير من المحاصيل وتعتمد على القليل من واردات المحاصيل الغذائية لتلبية احتياجاتها الغذائية ولم يعد هناك انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية في مصر مما يعني زيادة الاعتماد على محاصيلنا والقليل من الواردات من الغذاء، مما يؤدي إلى نقص تكاليف الغذاء ونقص التحديات بخطر انعدام الأمن الغذائي فى السنين القادمة.

وتتابع د . إسراء عصام: اتخذنا العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الزراعة في مصر. ومن أهمها : تطوير التقنيات الزراعية المقاومة للتغيرات المناخية ، مثل زراعة المحاصيل المحسنة واستخدام أنظمة الري الحديثة كذلك يمكن تحسين إدارة الموارد المائية من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه وإنشاء أنظمة ري حديثة ومن الضرورى دعم المزارعين من خلال تقديم التدريب والدعم المالي لمساعدة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية وذلك للتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الزراعة في مصر، وحماية الأمن الغذائي في مصر.

الفاو

ويقول د. كافى زاهيدى من منظمة الامم المتحدة للغذاء "الفاو" مكتب القاهرة لـ"البوابة نيوز": يُعد الأمن الغذائي من أهم التحديات التي تواجه مصر، وذلك بسبب الزيادة السكانية المتزايدة، والاعتماد على واردات الغذاء، والتغيرات المناخية لا تتوقف وتأثيرها يتزايد وتواجه مصر تحدياتها بصلابة للحفاظ على أمنها الغذائى وسياساتها الزراعية من أى ارتباك باجراءات واضحة هى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء من خلال تحسين كفاءة الزراعة، وزيادة المساحة المزروعة، وتطوير تقنيات زراعية جديدة، كذلك تنويع مصادر الغذاء من خلال زيادة واردات الغذاء من مصادر متعددة، وتطوير الصناعات الغذائية المحلية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية من خلال الحفاظ على المياه والأراضي الزراعية، وحماية البيئة.

ويكمل: أهم هذه المؤسسات في مصرالتى تعمل على حماية الأمن الغذائي في مصر، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مسئولة عن تنمية الثروة الزراعية والحيوانية وتوفير الغذاء للمواطنين ووزارة التموين والتجارة الداخلية هى المسئولة عن توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وهيئة السلع التموينية هى المسئولة عن استيراد وتخزين وتوزيع السلع الغذائية الأساسية ومن المهم أن تتعاون هذه المؤسسات معًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن الغذائي في مصر.