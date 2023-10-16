أوباما يدعم صفوف الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري

استقر الجهاز الفني للزمالك على ضم يوسف أوباما لاعب الفريق لقائمة مباراة سموحة وذلك بعد تعافي أوباما من إصابة عضلية والتى عاني منها مؤخرا.

واستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الإثنين تدريباته وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة .

ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو، لمواجهة سموحة السكندري وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وسموحة بحضور جماهيري يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

وخاض فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ويأتي الفريق الأبيض حاليا في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط.