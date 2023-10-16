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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن: نسعى لمنع انتشار الصراع وحماية أرواح الأبرياء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بلينكن
بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه يسعى لمنع انتشار الصراع في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحماية أرواح الأبرياء في ظل استمرار الصراع العسكري بين حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف بلينكن، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع "x"، أنه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو وكذلك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وعدد من المسؤولين الأمنيين في إسرائيل ومنهم وزير الأمن يوآف غالات.

تأتي زيارة بلينكن إلى تل أبيب بعد جولة عربية استمرت على مدار الأيام الماضية لمناقشة الوضع مع الأطراف العربية حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد له على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة المحاصر.

وأشار بلينكن إلى أنه من الضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع انتشار الصراع وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين من أهالي القطاع.

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ئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بنيامين نيتنياهو مساعدات قطاع غزة
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