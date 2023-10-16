فيتوريا يجتمع باللاعبين قبل خوض مباراة الجزائر الودية

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، مع اللاعبين قبل التوجه الي ملعب المباراة لخوض ودية أمام الجزائر في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن فترة استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

تحدث المدير الفنى خلالة جلسته مع اللاعبين عن المرحلة المقبلة وطريقة تدريبه وسياسته، وأن الجميع سيكون له دور بشرط الالتزام وتنفيذ التعليمات والواجبات الفنية، موكدًا أنه لا يهتم بأي أزمات خارجية وأن الهدف الوحيد حاليا هو الصعود لكأس العالم وحصد لقب أمم أفريقيا لمصر مجددا.

وشدد على كل لاعب إثبات نفسه في مباراة اليوم وتحقيق الفوز في المباراة التي يعتبرها المصريين بمثابة مباراة رسمية.