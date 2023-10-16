تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الجزائر

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب الجزائر وديًا مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

تنشر «البوابة نيوز» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الجزائر، بعد ان قرر البرتغالي اجراء بعد التعديلات علي تشكيل مباراة زامبيا الماضية، والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

وسط الملعب: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد السيد زيزو

وفي الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه.