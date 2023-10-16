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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير "التضامن مع فلسطين" من لندن: غزة تواجه حالات من التطهير العرقي

مدير حملة التضامن
مدير حملة التضامن مع فلسطين
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قال بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، إننا نحمل مسؤولية الكارثة الإنسانية وسقوط الضحايا كاملة للحكومات التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملياتها العسكرية في غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من لندن عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحترم الدعوة المصرية للضغط من أجل وقف الصراع في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الموقف الراهن في غزة يواجه تعقيدات كبيرة وحالات من التطهير العرقي، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويرتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأشار مدير حملة التضامن مع فلسطين، إلى أن مئات الآلاف في غزة يعانون نقص متطلبات المعيشة الأساسية، وأيضا إسرائيل تطلق الكثير من العمليات التي تزيد من الأعباء على سكان القطاع، وتعرض المرضى والمصابين لخطر الموت.


 

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