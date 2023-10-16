فرنانديز متاح فى الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن عودة نجم ريال مدريد الإسبانى من الإيقاف واللحاق بالكلاسيكو أمام برشلونة يوم 28 أكتوبر الجارى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد تلقى نبأ عودة ناتشو فرنانديز، مدافع ريال مدريد، وأنه سيتمكن من خوض الكلاسيكو، بعد أن وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني، على خفض عقوبته إلى مباراتين فقط.

وكان ناتشو قد تدخل بشكل عنيف على قدم بورتو مدافع جيرونا، ما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، خلال المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفه، ثم حصل على عقوبة الإيقاف 3 مباريات، قبل أن تخفض.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن أنشيلوتي يملك 3 لاعبين جاهزين للتواجد في قلب الدفاع أمام برشلونة، وهم ناتشو فيرنانديز وديفيد ألابا وأنطونيو روديجر.

بهذا القرار، سيغيب ناتشو عن مواجهة الريال المقبلة في الليجا أمام إشبيلية فقط، بعد أن غاب عن الجولة الماضية أمام أوساسونا.