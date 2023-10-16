بدأ المؤتمر الصحفي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الأول لحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة، بحضور قيادات وامانات الحزب بمختلف المحافظات.

وأعلن «عمر» خلال المؤتمر التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، مطالبا سلطة الاحتلال بضبط النفس والتخلي عن سياسات العقاب الجماعي التي تتخذ ضد المدنيين العزل في القطاع.

وطالب عمر في كلمته، المؤسسات الدولية أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال خطوات جادة تجعل إسرائيل توقف الاعتداء على الفلسطينين، مشيرا إلى رفضه لسياسات الدول التي تتبني التصورات الإسرائيلية التي تروج إلى تهجير الفلسطينيين في تحرك يهدف إلى افراغ فلسطين من شعبها.

وقال:«لا حل للقضية الفلسطينية عن طريق سياسة التهجير وان محاولات لتصفية القضية على حساب دول الجوار غير مقبولة، وطالب المجتمع الدولي التحرك الجاد لوقف الاعتداءات وتدفق المساعدات واعادة احياء العملية السلمية وتحقيق السلام العادل».