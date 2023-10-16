سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

الإثنين 16/أكتوبر/2023 - 04:55 م

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، ليثبت سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.