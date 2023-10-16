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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإفتاء السويدي: يجب معاقبة جيش الاحتلال الإسرائيلي كمجرم حرب

الدكتور حسان موسى
الدكتور حسان موسى
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أعرب المجلس السويدي للإفتاء عن استيائه من الممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة من قتل للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر. 

كما دعا المجلس المجتمع الدولي وفي مقدمته الحكومة السويدية الي إتخاذ إجراءات فوريه لوقف هذه الجرائم ومعاقبة المسؤوليين عنها. 

وقال مجلس الإفتاء في بيان له اليوم، إن ما يحدث في المنطقه هو نتيجة عجز العالم عن إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلية باحترام القوانين الدولية، وإعطاء الفلسطينين المدنين كافة حقوقهم. 

وأضاف المجلس أنه يجب أن يكف العالم عن الكيل بمكيالين، واعتبار كل ماتقوم به حكومة الاحتلال ضد المدنين من تعذيب ممنهج واعتقال وقتل هي جرائم حرب وانتهاك خطير وصريح لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدوليه لحقوق الانسان. 

إلى نص البيان:

 

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الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
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