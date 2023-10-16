رئيس غرفة القاهرة يشارك في افتتاح المعرض الدولي للحديد والصلب بالسعودية

شارك أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة في إفتتاح (المعرض الدولي للحديد والصلب والصناعات المعدنية Metal & Steel "Fabex" بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالسعودية ) في حضور رئيس الهيئة الملكية المهندس خالد بن محمد السالم.

وشدد أيمن العشري علي اهمية مشاركة الشركات المصرية في مثل هذه المعارض والمحافل الدولية واظهار تواجد المنتجات المصرية من أجل زيادة الصادرات المصرية طبقا لتوجهات القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهاته بزيادة الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار.

يذكر ان مجموعة حديد العشري المصرية الذي يراس مجلس ادارتها ايمن العشري التي تشارك في المعرض الدولي للحديد والصلب والصناعات المعدنية Metal & Steel "Fabex" بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالسعودية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الدولي حتي الأربعاء المقبل 18 أكتوبر الجاري.