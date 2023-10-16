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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

روان العربى لـ"البوابة نيوز": متحمسة لتمثيل إسكواش مصر فى أولمبياد 2028

روان العربى
روان العربى
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أعربت روان العربى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الـ 12 عالمياً، عن سعادتها بانضمام الإسكواش رسمياً إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأكدت على تحمسها لخوض المسابقة.
حيث أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، فى اجتماعها اليوم الإثنين، فى مومباي الهند، برئاسة توماس باخ، اعتمادها مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.
وأبدت روان العربى سعادتها في حديث خاص لـ "البوبه نيوز"، بهذا القرار قائلةً: " مبسوطة جدا جدا من انضمام الاسكواش لأولمبياد 2028 ".
وأضافت: " أن هذا القرار هو حلم لاى لاعب إسكواش، ومتحمسة جداً أنى أمثل مصر  فى أولمبياد 2028 ".
وأضافت : "أن مصر ستحصد الميداليات لماتمتلكه من مواهب وطاقات وكوادر فى لعبة الإسكواش".
وبهذا ستكون مصر أمام فرصة كبيرة لحصد الذهب فى الأولمبياد، لما تمتلكه مصر من قاعدة كبيرة من أصحاب المضارب الذهبية في لعبة الاسكواش، بداية من الناشئين وصولًا إلى المحترفين، والذين يحتلون قائمة التوب 10 للرجال والسيدات.

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روان العربي البوبة نيوز الاسكواش أولمبياد لوس أنجلوس 2028 اللجنة الأولمبية الدولية
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