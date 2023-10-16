عامل يبتر يد جاره بـ"سنجة" بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية

بترعامل مقيم بني عبيد محافظة الدقهلية يد جاره موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما بسبب الجيرة، وجرى نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج فيما تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من مستشفى بني عبيد المركزي، بوصول "حمودة.ث.م"،39 عاما، موظف بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي ببني عبيد ومقيم بندر بني عبيد، مصابا ببتر بالمعصم الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس "إدعاء تعدي".

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد الى المستشفى وبسؤال نجل عم المصاب "محمد.م.م"، 44عاما، عامل ومقيم بذات العنوان، اتهم "عادل.خ.م"،2عاما، عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدى على نجل عمه بالضرب بآلة حادة "سنجة" بحوزته وإحداث إصابته لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكابه لجريمته "جرى التحفظ على الأداة".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.