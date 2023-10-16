آبل قد تطلق غدًا آيبادًا جديدًا أو قلمًا جديدًا

تشير التوقعات إلى أن شركة آبل ستطرح أجهزة آيباد جديدة أو قلم جديد يوم غد الثلاثاء 17 أكتوبر .

وسيتم الإعلان عن المنتجات الجديدة من غرفة أخبار آبل وموقعها على يوتيوب، ولن يكون هناك حدث مخصص لذلك كما جرت العادة. وسبق لشركة آبل أن أصدرت إعلانات هادئة من خلال البيانات الصحفية لإجراء تحديثات بسيطة ، لذلك ليس من غير الطبيعي أن تقوم الشركة بذلك مرة أخرى.

المنتجات التي يتوقع أن تخضع للتحديث هي: آيباد الأساسي، وآيباد ميني، وآيباد أير. و من المتوقع فقط تحديث المواصفات وإدخال بعض التغييرات الطفيفة على الأجهزة الثلاثة.

وتم إصدار الجيل العاشر من آيباد الأساسي في أكتوبر 2022 مع شريحة 14 Bionic مع آيباد 11، ويمكن لشركة آبل الترقية إلى شريحة Apple A16 Bionic وأطلقت آبل شريحة A16 Bionic لأول مرة مع آيفون 14 برو، واستمرت في استخدامه في آيفون 15.

وتم إصدار آيباد ميني 6 في سبتمبر 2021 مع شريحة A15 Bionic والتغييرات المتوقعة مع آيباد ميني 7 هي تحديث شريحة Apple A16 Bionic ووحدة تحكم جديدة في العرض من شأنها إصلاح تأثير التمرير الهلامي الذي لوحظ في النموذج الحالي.

وتم إصدار آيباد أير 5 في مارس 2022 مع شريحة Apple M1 ومن المتوقع أن يتم تحديث آيباد أير 6 بشريحة Apple M2.

تعتقد المدونة اليابانية ماك أوتاكارا أن شركة آبل ستعلن عن Apple Pencil 3 بدلا من أجهزة آيباد الجديدة هذا الأسبوع.

ويمكن أن يأتي هذا القلم الجديد مزودا بأطراف مغناطيسية قابلة للاستبدال، ويقال إنها تساعد في حالات الاستخدام مثل الرسم والرسم الفني والتلوين، بحسب موقع أندرويد أوثرتي.