الساعة بـ 4 آلاف جنيه.. ضبط سيدتين لممارستهما الدعارة بالدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على ربة منزل وكوافيرة يقيمان محافظة الشرقية حال تواجدهما بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وعرض انفسهما على راغبي المتعة الحرام من الرجال وممارسة الدعارة دون تمييز بمقابل مالي وقدرة 4000 جنيه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا للعقيد محمود صبرى زاهر، مأمور قسم شرطة أول المنصورة بضبط كلا من "م.مع"،47 عاما، ربة منزل، و"غ.ص.أ.ص"،43 عاما، كوافيره ويقيمان دائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، حال تواجدهما بشارع الجمهورية بدائرة القسم لقيامهما بعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام من الرجال وممارسة الدعارة بدون تمييز مالي بمبلغ 4000 جنيه لكلا منهما.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أعترفتا بارتكاب الواقعة وعرضهما انفسهما على راغبي المتعة الحرام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18013 جنح قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.