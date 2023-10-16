منى زكي ودنيا سمير غانم تجمعان تبرعات لأطفال غزة

دعت النجمتان دينا سمير غانم ومني زكي ، سفيرتا النوايا الحسنة لليونيسيف في مصر للتضامن مع الفلسطينيين والأحداث المروعة في قطاع غزة وتقديم الدعم والتبرعات لأطفال غزة ومساندتهم في الظروف القهرية التي يمر بها سكان القطاع في الوقت الحالي، من خلال منظمة اليونيسيف.

وقالت دنيا في رسالتها التي شاركتها صفحة اليونيسيف على إنستجرام: "أكثر من مليون طفل في غزة عايشين في رعب وألم وحرمان من كل أساسيات الحياة، قلوبنا موجوعة عليهم ولكن تعاطفنا معهم ضروري يكمل بمساهتمتنا في توفير المساعدات الإنسانية لهم".

وانخرطت منى في بكاء شديد، مناشدة الجميع بالمشاركة في حملة إنقاذ أطفال غزة، قائلة في رسالتها: "كل يوم بيعدي أسوأ من قبله على أطفال غزة، الضحايا نصفهم أطفال، ومليون طفل سرقت منهم طفولتهم ويتعرضون لدمار صحي ونفسي وجسدي، الوضع مأساوي وهم في أشد الحاجة للمساعدات المنقذة للحياة".

كما نادت النجمة أنغام أيضا بالتبرع لمساعدة أطفال غزة، من خلال بنك الطعام المصري والهلال الأحمر المصري، كما ناشد نجوم ونجمات في مصر والعالم العربي بمساندة الفلسطينيين ودعمهم وتوصيل التبرعات والمساعدات.

تأجيل حفلات وفعاليات وبرامج

وشهدت الأيام الماضية، تأجيل العديد من الفعاليات والحفلات، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، من بينها تأجيل مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، ومهرجان الموسيقى العربية بدوته الـ32، وتأجيل حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت، وحفل رامي صبري في الأردن، وحفل أحمد سعد وروبي في مصر، وحفل حسين الجسمي في الكويت، كما قام عدد من المطربين بتأجيل إطلاق أحدث ألبوماتهم وأغانيهم، كما أوقف عدد من الإعلاميين العرب برامجهم، فعلى سبيل المثال، أوقف الإعلامي تامر شلتوت برنامجه In deep لمدة ثلاثة أيام.