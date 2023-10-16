ads
الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

منى زكي ودنيا سمير غانم تجمعان تبرعات لأطفال غزة

مني زكي ودينا سميرغانم
مني زكي ودينا سميرغانم دعما لأطفال غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت النجمتان دينا سمير غانم ومني زكي ، سفيرتا النوايا الحسنة لليونيسيف في مصر للتضامن مع الفلسطينيين والأحداث المروعة في قطاع غزة وتقديم الدعم والتبرعات لأطفال غزة ومساندتهم في الظروف القهرية التي يمر بها سكان القطاع في الوقت الحالي، من خلال منظمة اليونيسيف.

وقالت دنيا في رسالتها التي شاركتها صفحة اليونيسيف على إنستجرام: "أكثر من مليون طفل في غزة عايشين في رعب وألم وحرمان من كل أساسيات الحياة، قلوبنا موجوعة عليهم ولكن تعاطفنا معهم ضروري يكمل بمساهتمتنا في توفير المساعدات الإنسانية لهم".

وانخرطت منى في بكاء شديد، مناشدة الجميع بالمشاركة في حملة إنقاذ أطفال غزة، قائلة في رسالتها:  "كل يوم بيعدي أسوأ من قبله على أطفال غزة، الضحايا نصفهم أطفال، ومليون طفل سرقت منهم طفولتهم ويتعرضون لدمار صحي ونفسي وجسدي، الوضع مأساوي وهم في أشد الحاجة للمساعدات المنقذة للحياة".

كما نادت النجمة أنغام أيضا بالتبرع لمساعدة أطفال غزة، من خلال بنك الطعام المصري والهلال الأحمر المصري، كما ناشد نجوم ونجمات في مصر والعالم العربي بمساندة الفلسطينيين ودعمهم وتوصيل التبرعات والمساعدات.

تأجيل حفلات وفعاليات وبرامج
وشهدت الأيام الماضية، تأجيل العديد من الفعاليات والحفلات، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، من بينها تأجيل مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، ومهرجان الموسيقى العربية بدوته الـ32، وتأجيل حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت، وحفل رامي صبري في الأردن، وحفل أحمد سعد وروبي في مصر، وحفل حسين الجسمي في الكويت، كما قام عدد من المطربين بتأجيل إطلاق أحدث ألبوماتهم وأغانيهم، كما أوقف عدد من الإعلاميين العرب برامجهم، فعلى سبيل المثال، أوقف  الإعلامي تامر شلتوت برنامجه In deep لمدة ثلاثة أيام.

ads
تضامنا مع الشعب الفلسطيني دنيا سمير غانم منى زكي تجمعان تبرعات لأطفال غزة الطعام المصرى الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية تأجيل حفلات وفعاليات وبرامج
ads